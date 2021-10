Créer son entreprise grâce aux notaires

Cette campagne permettra de mettre en exergue les différents domaines dans lesquels les notaires peuvent venir en aide aux chefs d'entreprise : immobilier d'entreprise, création, protection du dirigeant, gestion des conflits entre associés, cession d'un fonds de commerce, place de la famille, protection des noms de domaines, etc., autant de thèmes au cœur des préoccupations des dirigeants.

« Nous avons lancé des initiatives pour sensibiliser les notaires au droit des affaires. Il est temps de faire connaître notre savoir-faire après des dirigeants qui ignorent trop souvent que nous avons une vision à 360 degrés de leurs problématiques juridiques qui peut leur être précieuses », souligne Hubert Fabre, président de NCE.

Les compétences des notaires en droit des affaires

Détenteurs d'une connaissance globale de l'environnement professionnel, juridique et familiale, les analyses précises des enjeux et solutions misent en œuvre par les notaires permettent aux dirigeants d'entreprise d'évoluer dans un environnement juridique et législatif plus sécurisé : création, protection mais aussi transmission d'entreprise (avec notamment la mise en place du pacte Dutreuil de transmission des entreprises familiales).

La campagne de la NCE, déclinée en 5 visuels diffusés sur les réseaux sociaux, se complétera, à compter de septembre 2019 par un site internet dédié et une journée porte-ouverte organisée en octobre.