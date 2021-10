Créer sa boîte : les possibilités à votre disposition

Comment créer sa boîte seul ?

Pour créer son entreprise tout seul, il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances en matière de création d'entreprise. Cela implique d'être en mesure d'effectuer les bons choix à plusieurs niveaux : statut juridique, régime fiscal, sécurité sociale du dirigeant…

La rédaction des statuts de la société est l'étape la plus compliquée. Pour cela, il est préférable de se baser sur un modèle de statuts et de vérifier qu'il comporte toutes les clauses obligatoires.

Ensuite, il faut accomplir toutes les autres démarches : réaliser les apports en capital, publier une annonce légale, compléter une déclaration de création… puis déposer au greffe le dossier d'immatriculation.

Cette solution est adaptée si vous avez des connaissances suffisantes en création d'entreprise et que vous avez le temps de vous charger de vos démarches.

Utiliser un service en ligne pour créer une entreprise

Les services de création d'entreprise en ligne sont des systèmes qui permettent de générer automatiquement tous les documents nécessaires pour l'immatriculation. Ensuite, de nombreux services annexes sont proposés pour compléter la démarche : publication d'une annonce légale, dépôt des fonds sur un compte bloqué…

Le service en ligne se charge ensuite de transmettre le dossier d'immatriculation au greffe. Plusieurs offres sont proposées par les plateformes, avec souvent une offre standard et une offre premium. Les offres les plus chères permettent souvent d'obtenir un conseiller au téléphone et un traitement rapide du dossier.

Compte tenu du nombre important de plateformes disponibles, il est important pour le créateur d'entreprise de savoir les comparer et les distinguer. Sur ce point, ce dossier vous explique comment faire : Les services de création d'entreprise en ligne.

Cette solution est adaptée si vous avez besoin de créer votre boîte très rapidement, si vous n'avez pas besoin de conseils et si vous avez un budget limité pour vos démarches.

Se faire accompagner par un professionnel pour créer une entreprise

La dernière solution possible pour créer une entreprise est de se faire accompagner par un professionnel : un avocat, un expert-comptable ou un notaire. Cette solution permet normalement au créateur d'entreprise de bénéficier de conseils personnalisés par un professionnel. Il s'agit de la solution à plus haute valeur ajoutée. En contrepartie, des honoraires devront être payés.

L'accompagnement proposé par un professionnel est complet, il se chargera de toutes les démarches jusqu'à l'obtention de l'extrait K-Bis.

Cette solution est adaptée si vous avez un peu de temps devant vous pour créer votre boîte et si vous avez besoin d'être conseillé dans votre projet.