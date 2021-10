Crédit durable : Clifford Chance conseil d'Unibail-Rodamco-Westfield

Le 28 avril, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a mis en place avec succès une ligne de crédit durable renouvelable d'une durée de cinq ans pour un montant total de 3 milliards d'euros. Cette dernière comporte deux options d'extension d'un an et remplace 1,6 Md€ d'engagements qui devaient arriver à échéance en 2021 et 800 M€ d'engagements qui devaient arriver à échéance en 2022, 2023 et 2024.

La marge de la ligne de crédit est liée au Sustainable Target Score du groupe, basé sur des indicateurs clés de performance tels que l'intensité énergétique, la réduction des émissions de carbone, le pourcentage d'actifs certifiés BREEAM In-Use et le pourcentage d'employés d'URW ayant participé à une formation RSE.

L'équipe Clifford Chance était composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et de Jessica Hadid et Alexander Tollast, avocats.

Allen & Overy conseillait les banques, avec une équipe pilotée à Paris par Caroline Delavet (Associée, Banque et Finance), accompagnée de Tristan Jambu-Merlin (Collaborateur senior, Banque et Finance) et Lina Bahri (Collaboratrice, Banque et Finance).