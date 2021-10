Crédit aux PME : la CNCEF et la CNCIF s'adressent aux banques

Le 18 septembre prochain, la Banque centrale européenne (BCE) va lancer un nouveau programme de prêts à long terme, avec la volonté d’en faire bénéficier les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE). Il se démarque des précédents plans dans la mesure où les banques des Etats membres ne pourront y avoir recours qu’à la condition de les destiner à l’économie réelle.



Didier Kling, président de la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF) et Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationales des conseillers en investissements financiers (CNCIF) saluent cette initiative.



D’une durée de quatre ans, ce dispositif baptisé TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations) devrait permettre aux petites structures ayant des difficultés à accéder aux crédits, notamment en phase d’amorçage, de se relancer.

La CNCEF et la CNCIF très engagées sur le dossier du financement des entreprises, notamment du crowdfunding, comptent s’assurer de la bonne mise en œuvre du dispositif. Un courrier parviendra aux sièges des banques françaises sitôt le programme lancé par la BCE. « Nous allons écrire aux établissements financiers afin de connaître leur position et nous assurer que ces nouvelles liquidités s’adressent aux chefs d’entreprise », précise Didier Kling.



Pour l’heure, un seul établissement bancaire français s’est prononcé en faveur du crédit aux PME. La CNCEF et la CNCIF communiqueront ultérieurement les réponses obtenues.