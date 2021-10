“Creative Technologist” la formation prestige des non-bacheliers franciliens

Les professionnels “Creative Technologist” remportent actuellement un franc succès. De nombreuses entreprises innovantes et agences de communication s'arrachent depuis une dizaine d'années ces talents dont la pénurie est réelle. Pourtant, aucun diplôme n'est nécessaire à l'accès à la profession. Pas de diplôme, donc, mais une seule formation en France : celle lancée par la communauté d'entrepreneurs Make ICI, en partenariat avec Pôle Emploi et l'AFDAS et dispensée chez ICI Montreuil.

En ouvrant sa formation Creative Technologist aux personnes en recherche d'emploi n'étant pas détentrices d'un Baccalauréat, Make ICI, l'AFDAS et Pôle Emploi font le pari de l'inclusion. Pari qui repose sur la curiosité des gens pour les technologies, et que l'envie de faire et d'expérimenter supplée largement à un cursus scolaire.

Ils s'appellent David, Tessie, Siham, Vu, Olga... douze étudiants au total qui apprennent à concevoir et prototyper des objets connectés en se basant sur des idées créatives. Jusqu'au 15 mai, ils mettront en pratique les connaissances acquises à travers des projets proposés par les agences Publicis Sapient, We are Social, M&C Saatchi GAD, Cheil ou encore Havas Paris. Projets qui leur permettront de se projeter en situation réelle afin de rendre visibles leurs profils prometteurs auprès des entreprises.