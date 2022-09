Création du réseau Initiative Seine-Saint-Denis

Le réseau Initiative est une association départementale qui soutient la création, la reprise mais aussi la croissance d’entreprise afin de créer et maintenir les emplois au sein du département, connu pour être touché par le chômage et la pauvreté.

Un réseau d’envergure sur le territoire

En 2021, le Réseau Initiative Seine-Saint-Denis a accompagné et financé 428 entreprises, favorisant ainsi la création et le maintien de 1 371 emplois sur le département. La nouvelle association sera constituée de onze salariés et d’une centaine de bénévoles experts, partagés sur les sites de Bobigny, Aulnay-Sous-Bois et Saint-Denis.

« Notre ambition est de permettre à chacun de réaliser son projet, prendre ses responsabilités, participer à la vie économique », explique Francine Savidan, la co-présidente du Réseau Initiative Seine-Saint-Denis. En effet, ce dernier propose un accompagnement gratuit pour tous les entrepreneurs, un prêt d’honneur à taux zéro, un suivi de l’entrepreneur durant trois ans ou encore l’intégration de l’entrepreneur dans un écosystème local. Des actions sont aussi menées pour atteindre les publics les plus éloignés de l’entrepreneuriat, notamment les femmes entrepreneures, avec l’organisation d’événements dédiés à l’animation locale du concours « Créatrices d’Avenir » ou les jeunes de moins de 30 ans avec un subvention de 3 000 € qui leur est proposée pour entreprendre.