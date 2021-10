Création du Comité Grande Armée : un rapprochement public-privé innovant en faveur de l'Axe majeur

Ce comité est né d'un constat, que l'avenue de la Grande Armée est le dernier maillon de l'Axe majeur, reliant la Défense au Louvre, ne bénéficiant pas d'un projet de requalification.

Dans la continuité du projet initial des Allées de Neuilly, conduit par Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine depuis près de 10 ans, du projet « Ré-enchanter les Champs-Élysées » initié par le Comité Champs-Élysées, porté par l'architecte Philippe Chiambaretta et soutenu par la Ville de Paris, de la métamorphose de la Porte Maillot, il semble aujourd'hui essentiel que l'avenue de la Grande Armée s'insère dans ces projets en cours.

Désormais une nouvelle page s'ouvre pour l'avenue de la Grande Armée et l'Axe majeur. le comité souhaite s'ouvrir à d'autres partenaires privés et institutionnels, notamment la Ville de Paris, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris, dans un esprit constructif afin de poursuivre une réflexion tenant compte au mieux des réalités et besoins des acteurs et riverains de l'avenue.

Ce travail de co-construction et d'échanges va se poursuivre entre toutes les parties prenantes pour bâtir une vision commune et cohérente pour l'avenue de la Grande Armée et l'ensemble de l'Axe majeur.

Membres du Comité Grande Armée

Mairie du 17e arrondissement, Mairie du 16e arrondissement, Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, PCA-STREAM, GECINA, Groupama Immobilier, Ag2r La Mondiale, Groupe Madar, Société Générale Assurances, SWISS LIFE, CARMF.