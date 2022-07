Création du cabinet Pinna Legal, dédié à l'Arbitrage et aux contentieux internationaux

Après avoir exercé en qualité de managing partner et associé dans des cabinets français et internationaux, Andrea Pinna fonde le cabinet Pinna Legal, intervenant principalement auprès d’États et d’entreprises françaises et étrangères dans le cadre de procédures d’arbitrage commercial et d’investissement, de contentieux liés à l’arbitrage, y compris en matière de recours contre les sentences arbitrales et leur exécution et en matière d’immunités souveraines des États.

Andrea Pinna a développé une expertise de plus de 15 ans principalement dédiée à l’arbitrage commercial et d’investissement international. Il accompagne ses clients dans le cadre de procédures arbitrages notamment dans les secteurs industriel, pétrolier, gazier, minier, militaire et spatial.

La pratique d’Andrea Pinna se concentre également sur les contentieux internationaux, incluant la gestion et la coordination de procédures parallèles multi-juridictionnelles, souvent liées à l’arbitrage.

« Créer mon cabinet aujourd’hui est apparu comme une évidence, car je suis convaincu que l’accompagnement de mes clients requiert, dans le contexte géopolitique actuel, une plateforme indépendante permettant de participer au règlement des différends internationaux et à la pacification des relations internationales. La liberté apportée par l’indépendance de mon propre cabinet me permet de mener des combats judiciaires cruciaux et hautement stratégiques pour mes clients, sans les contraintes souvent inhérentes aux cabinets classiques. », exprime-t-il.

Parcours

Avocat au Barreau de Paris depuis 2007, Andrea Pinna a obtenu une Maîtrise, un DEA et un Doctorat (Université Paris II, 1997, 1998 et 2006) et un PhD de l’Université de Tilburg (Pays-Bas, 2003). Avant de créer son cabinet, Andrea Pinna a exercé au sein des cabinets Darrois Villey Maillot Brochier (2007-2009), Bredin Prat (2009-2013), De Gaulle Fleurance & Associés (2013-2018) et Foley Hoag (2018-2022), dont il a été managing partner du bureau de Paris.

Membre du Comité Français de l’Arbitrage (CFA), de l’Association Suisse de l’Arbitrage (ASA) et de l’International Arbitration Institute (IAI), il fait également partie du Comité de Rédaction des Cahiers de l’Arbitrage (Paris Journal of International Arbitration), il co-dirige la Commission Ouverte – arbitrage international du Barreau de Paris et enseigne régulièrement le droit du commerce international et le droit de l’arbitrage dans des universités en France et à l’étranger.

Raphaelle Haïk intègre ce jour le cabinet. Elle est docteur en droit de l’Université Paris 11 (Sceaux) et avocat au Barreau de Paris et sera en charge d’animer la pratique contentieuse.