Création du cabinet Delafond Avocats

Solène Delafond accompagne des sociétés françaises et étrangères, cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires et dirigeants dans la gestion de leurs contrats d’affaires et la résolution de leurs litiges.

Elle a développé une forte expertise en contentieux stratégiques complexes, particulièrement en matière commerciale, financière ou corporate. Elle plaide régulièrement devant les juridictions civiles et commerciales.

L’associée fondatrice commente : « Après de nombreuses années passées au sein de prestigieux cabinets français, j’ai souhaité accompagner mes clients en toute indépendance en créant mon propre cabinet : c’est une étape de la carrière d’avocat qui m’enthousiasmait depuis longtemps et que mes clients attendaient également ».

Elle exerce pour l’heure avec une collaboratrice ; de nouveaux développements sont à prévoir prochainement.

Solène Delafond (Master 2 Droit des affaires et fiscalité, Université Paris I, 2010 ; HEC Majeure Stratégie juridique et fiscale, 2010 ; ENS Cachan, Sciences Sociales, 2010) est avocate au Barreau de Paris depuis octobre 2013. Avant de fonder Delafond Avocats en avril 2021, elle a exercé pendant près de huit ans au sein des cabinets d’avocats d’affaires Rossi Bordes & Associés, puis Darrois Villey Maillot Brochier.



Oriane d’Hinnin (Master 2 Recherche Droit privé général, Université Paris II, 2015 ; Master II Recherche Droit pénal et sciences pénales, 2014 ; Certificat de l’Ecole de Droit, Université Paris II, 2013) est avocate au barreau de Paris depuis 2018. Elle a commencé sa carrière au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel et Hogan Lovells, où elle a acquis une expérience spécifique en droit des assurances. Elle a rejoint Delafond Avocats en 2021 comme collaboratrice.