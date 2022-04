Création du cabinet d'avocats Lamoureux Paris

Titulaire d'un DEA en droit des contrats délivré par l'université Paris XI et après de nombreuses expériences juridiques, initialement dans l'audiovisuel de 1999 à 2004 SKYROCK – Groupe Orbus, Frédéric Lamoureux a été directeur juridique holding pendant 12 ans et secrétaire général pendant 10 ans du Groupe Duval, de 2004 à 2020, employant aujourd’hui plus de 5000 salariés, notamment dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme et du golf. Il y a forgé une solide expérience du conseil aux entreprises et de l’accompagnement des dirigeants.

Frédéric Lamoureux a accompagné des sociétés cotées et non cotées, des family office, et des entrepreneurs.

Frédéric Lamoureux a également été juge consulaire au tribunal de commerce de Paris pendant 5 ans.



Frédéric Lamoureux vient de créer son cabinet d’avocat avec la culture de rigueur, de service et d’excellence technique qu'il s'imposait en entreprise, afin de délivrer à ses clients des prestations sur-mesure avec un haut degré d’exigence en leur faisant profiter de ses expériences acquises au sein d’entreprises et en matière contentieuse.

Frédéric Lamoureux se donne pour mission d’être le garant juridique des décisions et actions de ses clients : des entreprises, des entrepreneurs, des fonds et family offices, afin de faire du droit, non une source de contraintes, mais un vecteur de croissance. Ce que vise Frédéric Lamoureux pour ses clients ? Une sécurité et une ingénierie juridique indispensables à la réalisation d’opérations entrepreneuriales ambitieuses.



Par ce cabinet dédié au droit des affaires, Frédéric Lamoureux intervient aujourd'hui dans tous les domaines de la vie de l’entreprise : Droit des sociétés et des affaires commerciales, contrats commerciaux et de financement, Fusions-Acquisitions, Private Equity, contentieux commerciaux et procédures collectives.