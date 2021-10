Création du cabinet d’avocats Qolumn

Le cabinet se positionne avec une expertise juridique rare qui allie la maîtrise de règlementations techniques et complexes avec les fondamentaux du droit des affaires français et européen.

Un droit essentiel en pleine mutation

L’équipe accompagne de grands groupes français et étrangers, ainsi que des PME innovantes, à toutes les étapes de la vie de leurs produits, du lancement de projets novateurs à la gestion de crise.

Le cabinet intervient particulièrement dans le secteur alimentaire, des cosmétiques, du bien-être et des produits soumis au marquage CE.

Gilles Boin explique : « Aujourd’hui, nos clients font face à des attentes toujours plus fortes en matière de conformité, de sécurité et de transparence pour leurs produits. L’économie circulaire bouleverse fortement la règlementation. Nous voulons aider nos clients à affronter ces changements, en devenant leur partenaire privilégié au quotidien. Au minimum, le droit des produits est un pilier de l’entreprise. Au mieux, c’est un avantage concurrentiel. Notre ambition est de porter cette matière à sa juste valeur ».

Le nom du cabinet, Qolumn, fait référence à la colonne vertébrale, au soutien qu’offre l’avocat à son client. Le « Q » renvoie, lui, à la quintessence, à l’idée d’essentiel : « car les produits sont l’élément essentiel de l’activité de nos clients », ajoutent les associés.

Au cœur du droit des produits

L’activité se concentre sur 4 services : la conformité réglementaire, les contentieux DGCCRF, la gestion de crise et la résolution de questions réglementaires complexes.

Le cabinet conseille notamment ses clients sur les stratégies de mise en conformité avec de nouvelles réglementations, et intervient régulièrement devant les tribunaux commerciaux, administratifs et correctionnels dans des dossiers initiés par l’administration ou les concurrents.

Gaëlle Saint-Jalmes explique : « En pratique, nous déclinons ces services pour tous les acteurs de l’entreprise. Nous travaillons aussi bien pour les services juridiques, que pour les affaires réglementaires, le marketing ou la R&D. Nous sommes des avocats de conseil et de contentieux. Nous sommes attachés à cette pratique à 360° du droit des produits qui enrichit notre expertise ».

Une équipe dédiée au droit des produits

Les associés ont plus de quinze années d’expérience en droit des produits. Ils ont été formés par les pionniers de la matière, et ont développé leur expertise au sein de cabinets d’avocats anglo-saxons et de niche, ainsi qu’en direction juridique de l’industrie agro-alimentaire.

« Forts de nos expériences respectives, nous connaissons bien les spécificités des industries de nos clients, et nous comprenons parfaitement leurs enjeux business », commente Gaëlle Saint-Jalmes.

Gilles Boin ajoute : « Je suis particulièrement heureux de fonder ce cabinet avec Gaëlle. Nous avons beaucoup travaillé sur nos valeurs et notre projet pour nous assurer que nous formions un bon duo. Nous misons sur le collectif pour apporter complémentarité et continuité à nos clients ».

Le cabinet est actuellement composé de deux associés, d’une collaboratrice et d’une juriste qui travaillaient précédemment avec Gilles Boin.