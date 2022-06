Création du cabinet CARVE

« Nous avons choisi d’allier nos expertises et de créer un cabinet autour de synergies fortes. CARVE entend ainsi répondre aux besoins croissants des entreprises sur ces matières stratégiques au travers d’une structure spécialisée et à taille humaine qui intervient aussi bien en conseil qu'en contentieux avec une approche opérationnelle des problématiques juridiques », souligne Romain Travade.

Les clients de CARVE bénéficient de l’implication personnelle des associés dans chaque dossier et de la complémentarité de leurs expertises. Ils disposent ainsi de solutions sur mesure pour sécuriser leurs activités commerciales et leurs transactions, tout en bénéficiant de stratégies de défense à forte valeur ajoutée en cas de litige.

« Nous avons par ailleurs mis en place des outils et méthodes de collecte de preuves numériques (forensic) que ce soit pour détecter en amont des pratiques à risque ou ultérieurement dans le cadre de contrôles administratifs ou de contentieux. Ceci nous permet d’identifier dans chaque affaire les éléments décisifs, à charge ou à décharge, afin de bâtir pour nos clients la meilleure stratégie, que ce soit dans une perspective juridictionnelle ou transactionnelle », explique Quentin Lancian.

L’équipe intervient par ailleurs régulièrement aux côtés de confrères spécialisés dans d'autres secteurs du droit, ainsi qu'avec des experts informatiques, économiques et financiers. Les associés partagent enfin une même vision des relations humaines : le cabinet construit avec ses clients, comme avec ses équipes, des liens durables, créateurs de valeur et porteurs de sens.

Quentin Lancian, réputé pour son expertise en droit pénal des affaires et en contentieux, intervient dans des dossiers complexes aux enjeux personnels, financiers ou réputationnels majeurs. Avant de fonder CARVE, il a exercé au sein du cabinet international Bird & Bird puis créé son propre cabinet en 2013. Quentin Lancian est ancien Premier secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2012). Il est titulaire d'un DEA de droit international privé de l'Université Paris II-Assas.

Romain Travade intervient en droit de la concurrence et en droit commercial. Il a été désigné par ses pairs en 2021 comme Best Lawyers Ones to watch en droit de la concurrence et son travail se trouve régulièrement reconnu dans les classements. Avant de fonder CARVE, il était Counsel au sein de l’équipe Concurrence du cabinet Baker McKenzie. Romain Travade a également travaillé plusieurs années au sein du cabinet Viguié Schmidt Peltier Juvigny. Il est diplômé de l'Université Paris II-Assas (DEA en droit de l'Union européenne) ainsi que de Sciences Po Paris.