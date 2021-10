Création du cabinet Adonis Avocats

Entrepreneurs dans l'âme et ayant acquis une expertise technique de haut niveau, Jennifer Baranès, Julien Chaouat et Aurore Francelle ont fondé leur propre cabinet, dédié aux professionnels de l'immobilier. Adonis Avocats privilégie un conseil sur mesure et accompagne ses clients dans la résolution de leurs litiges mais également dans la prévention de risques judiciaires en amont.

Conscients des enjeux qui imposent aux entreprises d'une part, une vigilance extrême et d'autre part, une optimisation économique forte, Adonis Avocats propose des abonnements mensuels de 10 heures, 20 heures ou plus, à des tarifs préférentiels et répond ainsi aux attentes des clients désirant bénéficier à tout moment de conseils d'experts tout en maîtrisant leur budget.

« Certains clients commettent des erreurs dans l'élaboration de leur projet, n'ayant pas osé contacter leur avocat en amont, de crainte d'être facturé au taux horaire classique pour une problématique qu'ils perçoivent comme mineure », indique Aurore Francelle.

La structure à taille humaine du cabinet offre au client l'assurance d'avoir, pour chaque question, un associé comme interlocuteur et le cabinet s'engage également à apporter une réponse dans les trois heures à son client. Souplesse et efficacité sont les maîtres mots du cabinet. En créant un véritable service externalisé, le cabinet Adonis Avocats répond ainsi aux attentes des professionnels de l'immobilier ne pouvant se doter d'équipe dédiée.

Ce service novateur s'inscrit dans une démarche pro-active et concrétise l'engagement des associés dans le développement d'un cabinet audacieux, compétent, réactif et proche de ses clients.