Création de Yooner Avocats, le cabinet dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Sylvie Regnault, Julie Roussel et Serge Rosenzweig, associés fondateurs de Yooner Avocats, mettent en commun leur best practice et concentrent leur know-how afin de guider au quotidien les entrepreneurs dans leur ambition d’innovation.

L’entrepreneuriat est une affaire de croissance et de risques, particulièrement dans un contexte concurrentiel et international. C’est pourquoi Yooner Avocats offre aux entrepreneurs un accompagnement holistique, en cohérence avec leurs besoins et exigences en corporate, M&A, IP/IT, data, droit commercial, social et fiscal, qui va de la création de leur entreprise, en passant par la gestion et l’exploitation de leurs actifs IP, leur conformité RGPD, leurs levées de fonds, la mise en place de plans d’intéressement pour les salariés comme les advisors, ou encore la gestion de leurs contentieux.

Au service d’une relation de confiance et attachés à une dimension de proximité avec leurs clients, Yooner Avocats s’emploie à s’adapter à leurs besoins spécifiques en fonction de leurs ambitions, à travers un accompagnement sur-mesure et haute couture.

Véritable copilote sur le plan juridique et stratégique, Yooner Avocats permet aux entreprises de se concentrer sur leur développement, et de mener à bien leur projet en concertation avec eux.

La forte dimension entrepreneuriale du cabinet, faisant écho à l’histoire personnelle de chacun des fondateurs, permet aux avocats de la structure de traiter chaque dossier en total maîtrise de l’écosystème et connaissance des enjeux de leurs clients.

Yooner Avocats épaule au quotidien les jeunes pousses technologiques (de la start-up à la licorne) comme les PME, les GE, ou encore les associations, principalement dans les secteurs des nouvelles industries (environnement, santé, assurance, food), de la tech (IA, fintech, robotisation) et des nouvelles économies (e-commerce, plateformes, intermédiation).

Grâce à son réseau de correspondants internationaux situés dans plusieurs zones d’influence, Yooner Avocats aide également les acteurs en pleine croissance à pénétrer de nouveaux marchés, aussi bien en Europe, en Afrique Francophone qu’en Amérique du Nord.

« La fusion de nos savoir-faire s’inscrit dans la stratégie globale du cabinet de mettre à disposition de nos clients une équipe smart, efficace et opérationnelle, composée de personnalités expertes, audacieuses et passionnées, ce qui nous singularise véritablement sur le marché », commenteJulie Roussel, fondatrice.

« A travers Yooner Avocats, nous avons souhaité nous adresser à une clientèle orientée vers la technologie et la science. Notre approche proactive nous permet de mieux comprendre les besoins de nos clients avec qui nous partageons les mêmes objectifs », ajoute Serge Rosenzweig, fondateur.

« Au-delà d’une offre de service calibrée à haute valeur ajoutée, notre priorité est avant tout d’apporter un réel engagement de terrain auprès de nos clients, afin de leur préparer le chemin vers le succès et la croissance durable », confirme Sylvie Regnault, fondatrice.