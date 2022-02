Création de Swift Litigation, le cabinet de niche en contentieux complexes des affaires

Après un parcours dans les meilleurs cabinets d’avocats, français comme anglo-saxons, Julien Martinet vient de lancer son propre cabinet, Swift Litigation, autour d’une offre d’accompagnement bien ciblée : les contentieux complexes des affaires, dans ses volets aussi bien civil, réglementaire que pénal. Une signature de confiance et d'excellence, incontournable, portée par une équipe soudée d’avocats expérimentés.

Une expertise pointue et constructive sur les nouveaux enjeux du contentieux

En lien étroit avec le monde universitaire et fort de ses travaux de recherche, Julien Martinet dispose d’une hauteur de vue qui lui permet de prévenir et de régler les situations conflictuelles.

Référence dans l’accompagnement des établissements bancaires, notamment dans les contentieux à enjeu, Julien Martinet mobilise au service de ses clients un savoir-faire issu de longues années de pratique. Il est moteur sur les stratégies de défense innovantes pour répondre aux problématiques neuves.

Il est un interlocuteur privilégié vis-à-vis des régulateurs dans un contexte de renforcement des sanctions, le conseil apprécié des entreprises confrontées aux lanceurs d'alerte, et expert des problématiques de droit international privé, notamment celles liées au règlement de blocage.

Swift Litigation se distingue également par sa capacité d’anticipation et d’adaptabilité aux nouvelles problématiques contentieuses, qu’il s'agisse des normes ESG, d’éthique, des nouvelles formes d’activisme actionnarial ou encore de cybercriminalité.

Un cabinet de niche ambitieux et en plein développement

Avec déjà dix personnes et d’autres en cours de recrutement, Swift Litigation met à disposition de ses clients une équipe d’avocats exigeants et techniques, à même d’appréhender tous les enjeux d’un dossier. Leur forte connaissance des secteurs de la banque, de la finance et de l’industrie leur permet de proposer un conseil optimal, sans multiplier les intervenants.

“Pertinence, innovation, disponibilité et efficacité sont les fondamentaux de Swift Litigation”, souligne ainsi Julien Martinet.

Une équipe de talents internes que Julien Martinet accompagne au quotidien dans un environnement qu’il souhaite propice à l’enrichissement et à la valorisation des compétences, “le bien-être et la formation étant au cœur de mes préoccupations” insiste ainsi Julien Martinet.