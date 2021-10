Création de Seban Auvergne à Clermont-Ferrand

Caroline Lantero est particulièrement active dans le domaine du droit de la santé (droit des patients, déontologie médicale et paramédicale, responsabilité hospitalière, réparation du dommage corporel, gouvernance des établissements, etc.). Exerçant depuis 2010, elle ne cesse d'établir des relations de confiance avec les acteurs du secteur de la santé en leur garantissant un accompagnement rigoureux et opérationnel.



Avec sa collaboratrice Charlyne Bardy-Paluault, elles répondront également présentes dans les domaines du droit public, du contentieux administratif et du droit des collectivités locales pour tous les acteurs publics de la région Auvergne.



En unissant leur connaissance parfaite des problématiques auvergnates à l'expertise de plus de 80 avocats de Seban & Associés, les deux avocates clermontoises placeront Seban Auvergne au premier rang de conseil pour les acteurs publics et de l'économie sociale et solidaire de la région.