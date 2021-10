Création de Seban & Associés Occitanie à Toulouse

L'ouverture de cette société inter-barreaux dans la région Occitanie permet d'accroître l'implantation au plan local de Seban & Associés soucieux de répondre quotidiennement aux attentes de ses clients régionaux et nationaux. En créant un cabinet avec Elisabeth Fernandez-Bégault, avocate ayant développé dans la région une importante activité en droit public, Seban & Associés consolide son offre d'assistance auprès de l'ensemble des acteurs publics et parapublics présents en Occitanie. Cet ancrage régional est un jalon important pour Seban & Associés dans sa stratégie de constituer un réseau au niveau national.

L'objectif de Seban & Associés Occitanie est d'offrir une offre de proximité aux personnes publiques et acteurs économiques de la région non seulement en matière de droit public mais également dans toutes les matières du droit privé utiles à leur activité.

Elisabeth Fernandez-Bégault, responsable du Cabinet Seban & Associés Occitanie

Âgée de 56 ans, titulaire d'un DEA de droit public obtenu en 1983 à l'université Paris XI, et d'un certificat d'études spécialisées droit public obtenu en 2002, Elisabeth Fernandez-Bégault est inscrite au barreau de Toulouse depuis 2007. Avant de s'associer au cabinet Seban & Associés, Elisabeth Fernandez-Bégault a exercé au barreau du Gers (2002-2006), avant d'exercer à son compte à Toulouse. Également experte à la Commission européenne, elle est chargée d'assister la direction générale de la politique régionale dans l'évaluation, la mise en œuvre et le suivi d'interventions en matière de politique de cohésion. Parallèlement, Elisabeth Fernandez-Bégault dispense des cours au sein du master II contrats publics et partenariat à l'université Montpellier I depuis 2001 et assure de nombreuses formations en contrats publics, conférences et colloques.

Elisabeth Fernandez-Bégault avait précédemment développé une expérience en qualité de responsable des affaires juridiques, du contentieux et des marchés publics au Conseil général de Lot-et-Garonne (1993-1996), de la commune de Mantes-la-Jolie (1996-1999) et de directrice des marchés publics de la communauté d'agglomération de Montpellier (1999 à 2000). Au sein du cabinet Seban & Associés Occitanie, Elisabeth Fernandez- Bégault s'appuiera sur Maître Romain Denilauler, avocat inscrit au barreau de Toulouse.