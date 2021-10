Création de la Clinique juridique à l'EFB

À la majorité des votants, le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté la création de la Clinique juridique de l'EFB, projet porté et présenté par Laurence Boyer, MCO, Jean-Louis Scaringella, directeur de l'EFB, et les élèves avocates Cindy Jean Philippe et Anne Sitbon.

Jean-Louis Scaringella et Laurence Boyer