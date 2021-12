Création de l’IERDJ, nouvel institut de recherche dédié au droit et à la justice

L’IERDJ a pour ambition d’établir des ponts entre les acteurs, les décideurs et les citoyens pour faciliter la connaissance, les échanges et la nécessaire compréhension mutuelle.

Trois principaux axes de recherche pour 2022 ont été définis lors de son assemblée générale constitutive qui s’est tenue le 24 novembre dernier : la demande de justice actuelle, les identités professionnelles dans le domaine de la justice et du droit et les droits des générations futures.

L’IERDJ, un institut qui répond au besoin de lier réflexion et action

L’IERDJ a pour ambition d’améliorer la prise en compte des attentes de nos concitoyens dans le champ du droit et de la justice, mais également leur compréhension des réponses juridiques et judiciaires.

Il répond aussi au besoin de lier réflexion et action, en réunissant dans un même lieu recherche fondamentale et prospective autour de toutes les professions du droit et de la justice.

Issu de la fusion de deux organisations existantes : l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) et la « mission de recherche droit et justice » (MRDJ), l’IERDJ est un groupement d’intérêt public (GIP), dont la présidence est assurée à tour de rôle par les chefs des quatre cours supérieures françaises (Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes) et dont M. Robert Badinter est le président d’honneur.



Lancement de l'IERDJ, présenté par Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État, qui prendra le premier la présidence tournante du nouvel institut de recherche. © Mélissa Boucher

Lors de l’assemblée générale constitutive le 24 novembre dernier, l’assemblée générale de l’institut a réaffirmé les principes fondateurs de l’institution :

- l’indépendance avec une liberté de choix dans les programmes de recherche ;

- l’excellence scientifique et le rayonnement international que viennent illustrer l’engagement du CNRS comme membre fondateur, et la composition du comité scientifique que présidera Mme Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ;

- l’ancrage dans le « réel » avec des travaux de recherche fondamentale et appliquée, en adéquation avec les attentes des citoyens comme des professionnels sur le terrain.

Trois principaux axes de recherche pour 2022 : la demande de justice actuelle, les identités professionnelles, et les droits des générations futures

Trois principaux axes de recherche ont été définis :

Justice et société

L’IERDJ travaillera sur la prise en compte des attentes des citoyens et la demande croissante de justice observée depuis plusieurs années afin de mieux la comprendre et tenter de l’anticiper. La problématique de la compréhension du droit et du rôle des différents acteurs par les citoyens est également importante. Ces travaux participeront au renforcement de la confiance des citoyens dans la justice.

Identités professionnelles

L’IERDJ mettra aussi l’accent sur la thématique des identités professionnelles dans le domaine de la justice et du droit. Au-delà des conditions de travail, qui sont ces professionnels ? Quelles sont leurs attentes ? Quelles représentations ont-ils de leur fonction, de leurs missions et de leurs évolutions possibles ?

Droits des générations futures

L’IERDJ engagera enfin des travaux sur la question des droits des générations futures. Quel patrimoine, quel héritage, ou quelle charge les générations actuelles laisseront-elles aux générations futures, dans des domaines aussi différents que l’environnement, la bioéthique, la dette… ? Qui peut ou doit parler au nom des générations à venir ? Faut-il le traduire dans l’ordre juridique ? Quel est le point d’équilibre ?