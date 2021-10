Pionnière en matière de formation et de recherche dans une double-culture droit et management depuis presque 30 ans, l'EDHEC Business School annonce la création de l'EDHEC Augmented Law Institute. Cette initiative incarne l'ambition de l'Ecole en matière d'hybridation des savoirs, l'une des 7 batailles définies dans le cadre de son plan stratégique 2025 « Impact Future Generations ».



Avec la création de l'EDHEC Augmented Law Institute, l'Ecole affirme son objectif de devenir une référence mondiale en matière de droit augmenté en positionnant les savoirs, la fonction et les compétences du juriste au centre des transformations de l'entreprise et de la société.



« La création de l'EDHEC Augmented Law Institute est l'une des premières concrétisations de notre stratégie à 5 ans « Impact Future Generations ». Elle s'inscrit dans une démarche académique particulière, qui consiste à placer la recherche au service tant de nos futurs diplômés que des entreprises et de la société.

Le droit est aujourd'hui une discipline indispensable pour comprendre et agir sur un monde bouleversé par les crises. Nous avons la conviction que la complémentarité des savoirs permettra aux futurs managers de mieux décrypter leur environnement et de trouver les réponses aux questions complexes qui demain se poseront à eux » affirme Emmanuel Métais, Directeur de l'EDHEC Business School.



L'EDHEC Augmented Law Institute se définit autour de 3 axes de développement stratégiques : son offre de formations hybrides, sa recherche utile à l'industrie du droit et sa plateforme de Legal Talent Management.

Une offre de formations hybrides

L'écosystème d'excellence en Droit de l'EDHEC Business School repose sur une offre de formation unique en Droit & Management - Business Law Management et L.L.M. Law & Tax Management - en partenariat avec l'Université Catholique de Lille, et sur l'enrichissement de l'ensemble des programmes proposés par l'Ecole.

L'EDHEC Augmented Law Institute affirme aujourd'hui sa volonté de renforcer cette logique d'hybridation des savoirs par la construction de programmes mixtes – Droit & Finance, Droit & Intelligence Artificielle - et par la création d'une offre de formation continue destinée à accompagner le développement de juristes augmentés dans les métiers du droit.

L'insertion professionnelle des étudiants formés par l'EDHEC Augmented Law Institute atteste de la qualité des programmes délivrés par un corps professoral de niveau international : 700 diplômés exercent une profession du droit en entreprise ou en cabinet depuis la création de la filière et 88% des étudiants de la promotion 2020 ont été admis à l'examen d'entrée de l'Ecole des Avocats.

Une recherche utile à l'industrie du droit

Depuis plus de 10 ans, l'EDHEC Business School conduit des travaux de recherche à l'intersection entre le droit, la stratégie d'entreprise, le management et l'éthique. En véritable pionnière, l'Ecole, sous la bannière du centre LegalEDHEC aujourd'hui intégré à l'EDHEC Augmented Law Institute, a développé une expertise académique autour des transformations du droit à l'ère du numérique et de l'Intelligence Artificielle.



L'EDHEC Augmented Law Institute conduit six programmes de recherche, dont le projet « A3L »1 sur le droit, les juristes et la pratique du droit augmenté. Mobilisant une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, l'objectif de ce programme est de comprendre, d'expliquer et de proposer des solutions quant à l'intégration des enjeux de la digitalisation, du Big Data et de l'IA dans le droit et la fiscalité.



L'EDHEC Augmented Law Institute poursuit également une stratégie active de dissémination de sa recherche en droit afin de soutenir l'innovation dans le monde juridique : création de contenus de recherche innovants accessibles au plus grand nombre, organisation ou participation à des événements académiques et professionnels (Business & Legal Forum, Grenelle du Droit), publication d'articles et de chroniques dans la presse juridique et généraliste.



Autre projet d'envergure conduit par l'EDHEC Augmented Law Institute, la publication en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE) d'une étude sur les compétences prioritaires du juriste augmenté, dont les résultats ont permis la création du premier référentiel de compétences du juriste augmenté, accessible et utilisable par tous les acteurs du monde du droit.



Parmi ses nouveaux projets de recherche, l'EDHEC Augmented Law Institute va signer, d'ici l'été 2020, un partenariat avec la direction juridique de l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo afin d'identifier les caractéristiques d'une direction juridique innovante et favoriser le développement d'une culture de l'innovation au sein des directions juridiques.

La première plateforme de gestion des talents appliquée au droit

L'EDHEC Augmented Law Institute propose au marché du droit et ses métiers la première plateforme en ligne de Talent Management du droit : Alll.legal. Elle offre aux entreprises un ensemble d'outils et de services fondés sur le référentiel de compétences du juriste augmenté. Alll.Legal permet aux professionnels du droit de créer leur propre référentiel sur-mesure et de consulter un référentiel marché - composé de 150 compétences clés - actualisé par les chercheurs de l'EDHEC, via une plate-forme en ligne développée pour lui par la legaltech Seraphin Legal.



« Avec la création de Alll.legal nous faisons le pari de l'intelligence collective tant au niveau des outils en ligne que nous proposons qu'à travers le consortium R&D que nous construisons, pour accompagner le droit dans le management de ses talents et créer des juristes augmentés » explique Christophe Roquilly, Professeur de Droit et Directeur de l'EDHEC Augmented Law Institute.



Dans ce sillage, l'EDHEC Augmented Law Institute accompagnera, en collaboration avec une startup spécialisée en Tech et RH, les cabinets d'avocats et les directions juridiques des entreprises dans la mise en place d'une gestion dynamique des compétences, fondée sur la réalisation de feedbacks en continu.