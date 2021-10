Création de l'Ecole de la médiation

L'École a été inaugurée lors de la cérémonie de clôture de Campus 2013, grand rendez-vous annuel de la formation pour les avocats parisiens, en présence de Jean-Claude Magendie, Premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris.

Le barreau de Paris propose ainsi un enseignement pratique composé d'ateliers et de mises en situation, animé par des praticiens réputés, de 130 heures qualifiantes au sein de l'École de Formation des Barreaux (EFB), dans le cadre de la formation continue des avocats. En fonction du nombre d'heures de formation suivies et des modules choisis, la mention « École de la médiation du Barreau de Paris » pourra être apposée par l'avocat sur sa documentation et communication professionnelle.

Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de Paris : « L'avocat doit prodiguer à son client le conseil adapté et le meilleur choix du mode de règlement du conflit au regard de la situation exposée par ce dernier. Il est donc le mieux placé pour tenir un rôle déterminant à côté de son client, comme avocat praticien de la médiation, accompagnateur de son client dans le choix du mode de règlement du conflit le mieux adapté et moteur dans la réussite du processus de médiation, et/ou comme avocat médiateur formé, tenu à des règles d'éthique et de confidentialité. En formant davantage d'avocats à la médiation, il y aura davantage de médiations et d'accords de médiation "gagnant-gagnant", exécutés volontairement, sans réticence par les parties, parce que ce seront leurs accords qu'elles auront elles-mêmes construits avec l'aide d'un médiateur, tiers neutre et impartial, indépendant, formé et qualifié, dans le respect de nos règles d'éthique professionnelle. » Une première session de formation de 25 heures sur le thème "médiation internationale, médiation et négociation interculturelles" se tiendra du 28 au 30 août.