"Je souhaite que soit étudiée la possibilité de mettre en place un super-PLAI (prêt locatif aidé d'intégration). Il s'agit de développer une offre de logements avec des niveaux de loyers minorés pour répondre aux besoins des ménages les plus fragiles pour lesquels le parc locatif social neuf n'est pas accessible", a déclaré Mme Duflot.



Quatre à 5 000 logements de ce type, sur les 150 000 sociaux par an prévu par le gouvernement, devraient pouvoir être édifiés grâce à des subventions plus importantes de l'Etat et des prêts super-bonifiés de la Caisse des Dépôts (CDC) aux organismes HLM, indique-t-on dans l'entourage de Mme Duflot.



"Cette bonification des prêts de la CDC peut venir de la rémunération des fonds d'épargne, mais aussi de la diminution du coût du commissionnement du réseau bancaire pour la collecte du Livret A", a plaidé Marie-Noëlle Lienemann, présidente intérimaire de l'Union sociale pour l'habitat (USH).