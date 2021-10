Création du

« Grand Palais Immersif porte l'ambition de devenir un acteur-clé sur le marché émergent des expositions numériques », et le projet « est né d'un engagement commun entre la RMN-Grand Palais, la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) et Vinci Immobilier de diffuser la culture au plus près des territoires », a souligné la RMN.

Ce produit à dominante numérique était dans les tuyaux depuis l'exposition "Sites Eternels" en 2016. Le succès l'an dernier de l'exposition "Pompéi", immersion spectaculaire dans une éruption numérique, où étaient exposés des objets originaux du site archéologique (plus de 200 000 visiteurs), a indiqué qu'il correspondait à une attente du public.

« Pompei a confirmé notre intuition » de développer ce type d'exposition, conjonction de trois facteurs : « l'immersion générant l'émotion, la narration porteuse d'informations et l'interaction porteuse de l'engagement du public », a expliqué Roei Amit, directeur général de Grand Palais immersif.

Scénographies immersives, médiation numérique, réalité virtuelle, réalité augmentée et mixte seront les ingrédients de ces nouvelles productions, conçues en synergie avec des musées, des producteurs audiovisuels et multimédias et des start-up digitales. Des galeries immersives devraient être ouvertes à terme dans le Grand Palais restauré, à partir de 2024.

Les technologies immersives « seront une des prochaines révolutions des plateformes digitales où les géants du numérique américains et chinois investissent massivement et c'est aujourd'hui une question de souveraineté culturelle qu'une institution publique comme la RMN-Grand Palais investisse ce nouveau champ créatif », a estimé Maud Franca, directrice adjointe du PIA pour le numérique.