Ce rapprochement s'est concrétisé le 31 mai 2016 par la création de Fiducial Legal by Lamy, avec comme ambition de présenter une offre pluridisciplinaire unique en termes de complémentarité du droit et du chiffre, qui permettra, d'une part à Fiducial d'accéder au marché des ETI et PME, et d'autre part à Lamy & Associé de proposer à ses clients de nouvelles spécialités, de nouvelles compétences, des moyens techniques plus pointus et une couverture géographique plus étendue.

Le cabinet d'avocats Lamy et Associés, avec ses 48 avocats associés, intervient dans les différents domaines du droit de l'entreprise. Outre son bureau principal de Lyon, il est aussi présent à Paris. En 2015, le chiffre d'affaires du cabinet a été de 11,4 Milliards d'euros.