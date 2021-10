Création de BA-LV Avocats

Comme le précisent Baï-Audrey Achidi et Laure Varachas, « BA-LV Avocats met à la disposition de ses clients son savoir-faire développé dans les cabinets français et internationaux les plus réputés et intervient dans tous les domaines du droit de l'entreprise, notamment en droit des sociétés, droit des affaires, droit boursier, droit commercial, contentieux des affaires et droit civil. »

Avec la volonté de « travailler autrement », Baï-Audrey Achidi et Laure Varachas ont pour ambition « de proposer une alternative aux grandes structures de cabinets d'avocats en offrant un cabinet contemporain, plus accessible et plus proche de ses clients avec une implication personnelle des associés. »

Baï-Audrey Achidi, 36 ans, a débuté sa carrière d'avocate en 2007 au sein du département Droit des Sociétés/Fusion Acquisition du cabinet d'affaires international Linklaters. Elle a également dirigé pendant quatre ans le département business développement et marketing de Linklaters.

Laure Varachas, 34 ans, a également commencé sa carrière d'avocate en 2007 au sein du département Droit des sociétés/fusion-acquisition de Linklaters. Elle a ensuite exercé chez Francis Lefebvre puis a rejoint le cabinet BDGS Associés en 2013.

http://www.balv-avocats.com

59ter rue des Peupliers

92100 Boulogne-Billancourt