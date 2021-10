Création d'entreprise, la vague 2018

L'année 2018 a été particulièrement dynamique pour la création d'entreprises en France avec 15 500 entreprises supplémentaires créées par rapport à 2017, soit un total de 627 000 nouvelles sociétés sur l'année.

Parmi ce total, 97 % étaient des sièges sociaux, témoignant de la croissance de l'entrepreneuriat en France avec de réels lancements d'activité.

Plus du quart des entreprises naissent en Ile-de-France

Le top 3 revient logiquement aux régions les plus peuplées. L'Ile-de-France reste de loin la région où le plus d'entreprises ont été lancées, avec 168 000 sociétés créées, soit 26 % du total national. Ce chiffre ne doit cependant pas surprendre, puisque la région parisienne présente la plus forte densité de population régionale, détenant par ailleurs un tiers de la richesse nationale.

L'Auvergne-Rhône-Alpes se classe en deuxième position avec 72 600 entreprises créées (11,6 %) grâce notamment au dynamisme de la région lyonnaise. Finalement, c'est la région PACA avec

59 600 nouvelles structures (9,5 %) qui arrive en troisième position du classement.

Les régions les moins prolifiques restent les mêmes qu'en 2017 :

• La Corse avec 4 500 entreprises créées. Un chiffre qui reste néanmoins très important par rapport à la population de l'Île de beauté avec 1,34 entreprise crée pour 100 habitants, ce qui rapproche son dynamisme de celui de l'Ile-de-France.

• Le Centre-Val de Loire avec

17 600 créations.

• La Bourgogne-Franche-

Comté avec 19 000 créations.

Boom dans l'immobilier

En analysant les secteurs d'activité qui ont engendré le plus de créations d'entreprise, il en ressort que trois secteurs semblent être particulièrement propices à l'entrepreneuriat.

En haut du classement, les activités immobilières ont enregistré 113 200 nouvelles entreprises en 2018, soit 18 % du total. On ne parle cependant pas ici majoritairement d'agences immobilières. Il s'agit plutôt de SCI ou de syndic de copropriété. Puis vient le secteur du commerce de la réparation automobile, ayant généré 98 500 entités nouvelles (16 %) en 2018.

Enfin, les activités spécialisées, scientifiques et techniques prennent la troisième position de ces secteurs particulièrement prospères, avec 79 500 nouvelles structures (13 %).

Des activités spécifiques aux régions

Si le Top 3 des secteurs énumérés ci-dessus est le même pour la quasi-totalité des régions, certaines se démarquent sur une activité plus spécifique.

En Île-de-France, le secteur de l'information et de la communication avec pas moins de 10 264 créées dans le domaine, sur 20 300 au total. En tête du secteur de l'administration publique, qui a généré la création de 570 entreprises, l'Ile-de-France est dépassée par la Nouvelle Aquitaine.

Pour le secteur de l'industrie extractive, le Pays de la Loire et les Dom Com ont créé à eux seuls près de la moitié des entreprises. Enfin, l'Auvergne-Rhône-Alpes truste la première place du classement du secteur de la production et distribution d'électricité. Ce secteur inclut les éoliennes et les panneaux solaires installés par des particuliers, des entreprises ou des agriculteurs, qui revendent une partie de leur production à EDF.

La parité encore lointaine

Comme déjà démontré dans le baromètre Managéo sur la parité, cette nouvelle analyse vient confirmer un premier constat : les entreprises créées en France le sont principalement par des hommes.

Plus de 79 % des dirigeants de ces nouvelles structures sont en effet des hommes, contre seulement 21 % de femmes.