Création d'Emeriane Avocats, le Business partner des nouvelles croissances

Ayant chacun exercé plus de sept ans au sein du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, les co-fondateurs d'Emeriane Avocats interviennent dans des opérations de fusions-acquisitions, rapprochements stratégiques, réorganisations et marchés de capitaux. Ils accompagnent sur le long terme des sociétés cotées et non cotées dans les temps forts de leur vie sociale ainsi qu'en matière de gouvernance d'entreprise et de RSE. « Partenaires de nos clients, nous leur proposons un accompagnement « all-in-one » sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec des solutions pragmatiques, innovantes et sur-mesure, centrées sur leurs attentes opérationnelles », selon les associés.

Face aux profonds changements socio-économiques et à la multiplication des exigences légales et règlementaires, Emeriane Avocats s'engage auprès de ses clients pour favoriser une croissance durable et transformer les contraintes et défis en nouvelles opportunités de création de valeur. Convaincu que le droit des affaires est un puissant levier dans la transition vers une croissance plus résiliente, Emeriane Avocats accompagne les sociétés de tous secteurs pour une meilleure prise en compte de leur impact social, sociétal et environnemental en leur proposant une intégration sur-mesure des enjeux de RSE, ESG et d'éthique. Désireux de donner du sens à ses activités, Emeriane Avocats a défini des engagements afin d'incarner concrètement ses convictions : digitalisation dans son fonctionnement, exigences environnementales, engagement citoyen et promotion en interne des meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale.

Le cabinet a ainsi décidé l'inclusion d'une raison d'être dans ses statuts guidant son approche du droit des affaires : « Déterminé à jouer un rôle actif dans la transition vers une économie durable et résiliente, Emeriane Avocats conçoit, structure et concrétise les projets de développement et de transformation de ses clients, en plaçant l'humain au cœur de son organisation et de sa vision du droit. »

Emeriane Avocats s'est également engagé à reverser 5 % de son chiffre d'affaires annuel à plusieurs associations reconnues partageant des valeurs communes et œuvrant pour la préservation de l'environnement et une société plus inclusive.

Juliane Dessard Jacques

Avant de co-fonder le cabinet Emeriane Avocats, Juliane Dessard Jacques a été avocate pendant huit ans au sein du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton où elle est intervenue dans la structuration et la mise en œuvre d'opérations de fusions-acquisitions, de rapprochements stratégiques et d'opérations de marchés de capitaux, souvent transfrontalières. Juliane Dessard Jacques conseille également les sociétés cotées en matière de gouvernance d'entreprise, afin d'améliorer l'organisation des pouvoirs au sein de l'entreprise en se conformant aux meilleures pratiques de marché. Convaincue que la transition vers une croissance plus durable et résiliente est porteuse de création de valeur, elle accompagne les sociétés de tous secteurs dans leurs réflexions stratégiques pour une meilleure prise en compte de leur impact social, sociétal et environnemental et une intégration sur-mesure des enjeux RSE et ESG.

Eole Rapone

Eole Rapone a co-fondé le cabinet Emeriane Avocats après sept années au sein du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton durant lesquelles il est intervenu dans des opérations transfrontalières de fusions-acquisitions, de réorganisations intragroupes et de marchés de capitaux. Il accompagne également sur le long terme des sociétés cotées et non cotées dans les temps forts de leur vie sociale ainsi que dans l'ensemble de leurs sujets de gouvernance, de relation avec les parties prenantes et de communication financière. Persuadé que le droit des affaires est l'un des leviers de la transition vers une économie plus durable et inclusive, il conseille les sociétés dans la prise en compte croissante des enjeux sociaux et environnementaux en les accompagnant dans l'amélioration de leur gouvernance et de leur politique en matière de RSE, d'éthique et de conformité.