CRCC : quatre lauréats aux Trophées de l’Innovation

Organisée par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris, la remise des Trophées de l’Innovation s’est déroulée récemment dans le cadre de l’Institut du Monde arabe. Cet événement, qui s’adresse directement aux start-ups et aux entreprises d’innovations, a récompensé quatre lauréats dans différentes catégories : performance, transparence financière, export et le coup de cœur du jury.

Crème de la crème, Streetlab, Pylônes et Wellow

Le trophée de la performance a été remporté par la start-up Crème de la crème, fondée par Jean-Charles Varlet. L’entreprise recense et sélectionne les meilleurs freelances dans les domaines de la tech, data, product, UX, digital, intégration, gestion de projet, marketing. Le but : mettre en contact les entreprises et les freelances les plus qualifiés.

Steetlab a, de son côté, obtenu le trophée de la transparence. Cette société a pour mission d’améliorer l’autonomie, la mobilité et la qualité de vie des personnes déficientes visuelles et des seniors. Faisant face à un véritable enjeu de santé publique, elle mène ainsi des actions de co-conception, d’évaluation, de réhabilitation et de sensibilisation

Le trophée de l’export est, quant à lui, décerné à l’entreprise Pylônes qui crée des objets « du quotidien joyeux et colorés » et les distribue dans leur réseau de plus de 100 magasins en France, en Europe et dans le monde.

Enfin, le coup de cœur du jury a été attribué à Wellow qui, afin de répondre à la crise des logements, propose des appartements rénovés, sécurisés et modernes de qualité en centre-ville, le tout en créant une communauté soudée de Français et de personnes venant du monde entier.

Un jury d’exception

Présidé par Sabrina Cohen, vice-présidente de la CRCC Paris, le jury était composé de Maud Bakouche, associée au cabinet d’avocats Racine, de Perrine Latour, fondatrice d’Altus communication, de Jonathan Melloul, associé au cabinet de conseils Eurvad, de Thomas Le Forestier, fondateur du fonds d’investissements Takara Capital, d’Étienne Portais, co-fondateur du média Maddyness, et de Sébastien d’Ornano, fondateur de Yomoni.