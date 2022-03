Crack : le recours en justice des villes de Paris, Pantin et Aubervilliers rejeté

« La condition d'urgence », exigée par la requête en référé, déposée en février par les trois municipalités et le Conseil départemental, « n'est pas remplie », ont estimé les juges, selon leur ordonnance du 18 mars consultée par l'AFP. Le tribunal administratif a relevé les "diligences déployées par les services de l'État avec la ville de Paris et les acteurs sociaux" pour la prise en charge des toxicomanes, citant notamment le "plan crack" qui, entre 2019 et 2022, a mobilisé 25 millions d'euros.

« Le nombre de consommateurs de crack dormant sur le site du square de la porte de la Villette car ne disposant pas d'hébergement peut être estimé à une cinquantaine de personnes », soulignent également les juges pour justifier l'absence d'urgence. Cette décision « n'est pas une grosse surprise », a réagi le maire (PS) du 19e arrondissement, François Dagnaud. Sur le fond, l'élu déplore la « relation conflictuelle » entre l'État et les collectivités, et demande « que l'État assume ses responsabilités ».

Depuis septembre, entre 150 à 200 toxicomanes ont été déplacés vers ce square du nord-est de la capitale afin de soulager les Jardins d'Éole (18e), précédent point de regroupement. Le 1er février, les services de l'État avaient annoncé le financement de 70 places d'hébergement supplémentaires pour ces toxicomanes, correspondant au nombre de toxicomanes dormant en permanence sur place, et porté à 510 le nombre total de places financées par le plan crack.