Crack : feu vert de Matignon pour de nouvelles salles

« La création de nouveaux lieux dédiés à l'accueil et au repos sera soutenue par les services de l'Etat », sous réserve d'une offre et d'une localisation adaptées, écrit le Premier ministre qui veut « offrir aux consommateurs des lieux de repos et un parcours de sevrage de qualité » et veut poursuivre le déploiement de « l'offre de soins » dans le cadre du plan crack signé en 2019 entre l'Etat et la Ville.

Si le Jean Castex n'évoque pas explicitement l'aménagement de nouvelles salles de consommation à moindre risque (SCMR), dites "salles de shoot", sujet de crispation politique comme avec les riverains, les quatre nouveaux sites proposés fin août par Anne Hidalgo « ont ainsi vocation à s'inscrire dans le cadre expérimental offert par la loi du 24 janvier 2016, que le Gouvernement prendra l'initiative de proroger », avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale présenté en Conseil des ministres le 6 octobre.