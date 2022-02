CPME Paris Ile-de-France lance “PME Territoires en Croissance”

Cette nouvelle plateforme a pour objectif de recueillir les contributions des entrepreneurs franciliens, et de toutes celles et ceux qui concourent à la vie des entreprises, avant de les porter auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux Législatives.

Pour Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Ile-de-France et fondateur de la plateforme PME Territoires en Croissance : « Après 36 mois de difficultés pour nos entreprises à Paris et en Ile-de France (gilets jaunes, grèves, pandémie...) les entreprises franciliennes attendent que l’on prenne en considération les remontées de notre territoire. Après l’absentéisme des élections municipales et régionales, nous sommes dans une année électorale importante pour la magistrature suprême qui va impacter nos vies.

Les TPE-PME et les entrepreneurs de la région capitale ont été fortement impactés par les crises, faire entendre leur voix, défendre nos idées dans le débat public est donc notre priorité. Nous lançons PME Territoires en Croissancepour contribuer à enrichir les projets et obtenir leur réalisation concrète dans notre région. Les TPE-PME franciliennes produisent, innovent, jouent le jeu de l’inclusion, créent des emplois de proximité, sont soucieuses de l’économie circulaire et exportent. Elles forment un maillage économique sans égal pour créer du lien social. Leur engagement sociétal est réel. La plateforme PME Territoires en Croissancea pour objectif de formuler des recommandations, de nourrir les programmes, sur la base des propositions recueillies, rappeler que même si nos entreprises sont petites et moyennes, elles sont économiquement “utiles”. Elles sont également de véritables leviers des politiques publiques sur notre territoire ».



http://pme2022.fr/