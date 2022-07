CPasLoinEnTrain, découvrir l’Île-de-France à moindre coût

Découvrir le patrimoine d’Île-de-France en train, c’est ce que propose cet été Transilien SNCF aux Franciliens comme aux touristes. Grâce à un partenariat avec Enlarge Your Paris, le projet, nommé #CPasLoinEnTrain, offre une palette de parcours touristiques atypiques et inédits, tournés vers la nature, la culture et/ou le sport tout au long des 16 lignes de RER, train et tram-train opérées par Transilien SNCF pour Île-de-France Mobilités. L’idée est même d’aller plus loin que la proposition classique d’itinéraires, avec des visites guidées pour sortir des sentiers battus, également organisées à partir des gares. L’ensemble est complété par des histoires et des anecdotes sur le patrimoine régional, disponibles sur l’application HAPI.

Le tourisme de proximité, enjeu pluriel pour Transilien SNCF

L’offre est aussi un soutien aux acteurs du tourisme affaiblis par la crise sanitaire. Une offre de tourisme local proposée par Transilien SNCF qui s’inscrit dans une démarche sociale, en proposant aux habitants de la région de partir en vacances à moindre coût. Pour le prix d’un billet de train de 4 euros ou avec le Passe Navigo, les Franciliens pourront ainsi (re)découvrir l’Île-de-France. L’initiative fait partie de l’ensemble des actions menées par SNCF Voyageurs pour participer à la réussite de la saison touristique partout en France. A la suite de la campagne de la région Île-de-France « #MonEteMaRegion », Transilien SNCF et Enlarge Your Paris proposent aux voyageurs de découvrir des destinations nature, culture et sportive, sur les lignes de la région. Des itinéraires préparés, avec des micro-aventures accessibles en train, des artisans à portée de train, ou encore des escapades comme la Randopolitain et ses 100 randos jusqu’en 2024.

Les forêts de Rambouillet ou Fontainebleau au programme

Ainsi, sont au programme de #CPasLoinEnTrain laforêt de Rambouillet, la microbrasserie de la Guinche à Chelles ainsi que La Marne, plus longue rivière de France, mais aussi le Domaine de Mona à Cergy-Pontoise ou encore les roulottes de Bois-le-Roi, au cœur de la forêt de Fontainebleau. Plus grande que Paris, celle de Rambouillet (14 000 hectares) est par exemple traversée par des pistes cyclables et des sentiers forestiers qui permettront de partir à la découverte des étangs de Hollande, un ancien système et prouesse hydraulique créée au XVIIe siècle par Vauban et Colbert afin d’alimenter en eau les jardins du château de Versailles, pourtant situé à 30 km ! Cet itinéraire fait une boucle d'une vingtaine de kilomètres aller/retour, au départ de la gare de Rambouillet. Un des nombreux et intrigants parcours à découvrir tout l’été, à portée de train.