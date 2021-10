Covivio reçoit le “Grand prix du gouvernement d'entreprise 2018”

Ces prix distinguent les meilleures pratiques de gouvernance pour les entreprises des indices CAC 40 et SBF 120.

Pour évaluer ces pratiques et distinguer les entreprises exemplaires sur ces sujets, l'Agefi s'est entouré de partenaires reconnus comme Ethics & Boards, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats, pour établir des critères de notation adaptés et exigeants.