Covid et dématérialisation : lancement d'AG-en-ligne.com

Quelle que soit leur statut juridique (entreprises, coopératives, copropriétés...) et leur mode de fonctionnement. L'interface d'ag-en-ligne.fr permet d'organiser, de manière dématérialisée et étape par étape, des assemblées générales, des conseils d'administration ou de surveillance, mais aussi d'échanger des informations sensibles pour signature, conseil ou vote en ligne.

« Nous pensons sincèrement que les jours de la gouvernance juridique traditionnelle sont comptés. La crise sanitaire actuelle bouscule nos habitudes et les organisations doivent s'adapter. Depuis le lancement d'AG en ligne, nous avons simplifié la vie juridique de plus de 50 organisations en leur faisant gagner du temps et de l'argent », commente Mathieu Baccovich, cofondateur de l'interface.

Le lancement d'ag-en-ligne.fr intervient dans un contexte d'assouplissement juridique du cadre légal d'organisation et dématérialisation de l'ensemble des instances juridiques des organisations face à la crise de la Covid-19. Adoptée sur ordonnance par le conseil des ministres le 25 mars dernier et complétée par le décret n°2020-418 du 10 avril, les règles d'information, de réunion (par conférence téléphonique ou audiovisuelle), de délibération, de quorum et de vote des assemblées et organes dirigeants ont été largement assouplies par l'Etat.

L'ensemble des services proposés par l'interface est donc en parfaite conformité avec cette nouvelle législation française, ainsi qu'avec le Règlement Général sur la Protection des Données au niveau européen (RGPD).