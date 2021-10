Covid et blocage des juridictions : bienvenu en médiation

L'encombrement des tribunaux est une triste réalité qui risque de s'empirer du fait de la crise sanitaire et économique que nous traversons. De fait, la durée moyenne des actions judiciaires civiles n'a fait qu'augmenter ces dernières années, dépassant souvent les douze mois, parfois même plusieurs années.

Résolution en plusieurs années ou 15 heures

Selon la Chancellerie, le délai moyen pour obtenir une décision de justice en 2017 était de 6 mois devant le juge d'instance, de 7 mois devant le tribunal de grande instance, de 15 mois devant le conseil de prud'hommes et de 13 mois devant la cour d'appel. Les procédures s'étalant sur près d'une décennie entre la première instance et la cassation sont légions et la France est régulièrement condamnée pour non-respect du « délai raisonnable » par la Cour européenne des droits de l'Homme, devant laquelle la durée de la procédure est fréquemment supérieure à… trois ans.

Plus précisément, selon la legaltech française Case Law Analytics, spécialisée dans la quantification du risque juridique, la durée médiane des actions en première instance est de 15 mois pour les dossiers concernant une clause de non-concurrence, de 23 mois pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 16 mois pour une rupture brutale des relations commerciales établies, de 18 mois pour concurrence déloyale, de 16 mois pour un contrat de franchise, ou bien encore de 13 mois pour des prestations compensatoires…

Il faut donc plus d'un an à un couple divorcé pour obtenir une décision judiciaire sur une question financière bouleversant le quotidien et presque deux ans pour un salarié licencié ! Et ce, sans compter les augmentations de délais découlant de l'interruption de traitement des dossiers pendant le confinement.

Néanmoins, la solution pour éviter ces longueurs judicaires existe : se soustraire au procès en trouvant un accord à l'amiable. Pour cela, on peut avoir recours aux modes alternatifs de résolution des différends – les fameux MARD – ou modes amiables, que sont la médiation, la conciliation, la transaction, la procédure participative, la procédure collaborative, et l'arbitrage.

En effet, une procédure d'arbitrage ne dure pas plus de 6 mois, tandis que les autres procédures permettent d'aboutir à un accord en quelques semaines, parfois même quelques heures. La durée moyenne des médiations menées par le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP) est ainsi de 15 heures, et près de la moitié (47 %) sont réglées en moins de 10 heures, soit très peu de séances sur un lapse de temps restreint.

Multiplication des litiges : l'heure de l'avènement des MARD ?

Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la Justice, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée selon le choix des parties d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Cette impulsion légale vers les MARD va considérablement augmenter et généraliser leur usage, d'autant plus que la crise sanitaire va multiplier les litiges.

La médiation est la procédure qui tend à se développer le plus. Très courante en droit de la famille, elle commence déjà à se faire un nom dans le monde des affaires. Ce processus amiable et confidentiel permet aux parties de préserver leurs relations en trouvant ensemble une solution qui leur convient, sans avoir à subir l'aléa judiciaire, pour un coût relativement modique (6000 euros en moyenne au CMAP) et peut être prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Des avantages considérables pour les entreprises, notamment dans le contexte du Covid où les contentieux fleurissent.

Les litiges vont en effet se multiplier dans le monde des affaires, qu'ils soient internes (conflits sociaux dus à l'obligation de sécurité au travail ou la mise en chômage partiel) ou externes (conflits commerciaux pour exception d'inexécution ou retard de paiement). En outre, qu'il s'agisse de la matière sociale ou commerciale, les solutions les plus justes résident parfois complètement en dehors du périmètre du juge et du résultat d'une action judiciaire.

C'est aussi pourquoi la médiation intra-entreprise se développe (progression de 13 points en dix ans au CMAP) et reçoit un très bon accueil avec un taux d'accord de 75 % qui montre que la médiation sociale est un outil d'avenir pour la gestion des ressources humaines et des contentieux prud'homaux offrant des solutions rapides et sur-mesure.