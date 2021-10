Covid-19 : vaccination priorisée pour les MAS et FAM

Suite à l'avis rendu par la Haute autorité de santé (HAS) autorisant l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, avec une recommandation pour les seules personnes de moins de 65 ans, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, en charge des Personnes handicapées, a œuvré pour que les premières livraisons de doses soient priorisées pour l'ensemble des MAS et des FAM et conduire plus rapidement la vaccination dans ces établissements.

La vaccination des personnes âgées de plus de 65 ans dans les MAS et les FAM s'inscrit dans la continuité du processus organisé avec le vaccin Pfizer, tel que prévu dans l'instruction diffusée aux préfets et aux directeurs généraux d'Agences Régionales de Santé (ARS) concernant la campagne vaccinale dans le secteur social et médico-social.

Accélération de la vaccination des résidents prioritaires

La campagne de vaccination s'est accélérée dès le 8 février, permettant aux résidents de moins de 65 ans identifiées comme prioritaires, en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur situation de handicap ne leur permettant pas de respecter les consignes sanitaires et de la vie en collectivité, de bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une primo-injection dans ces structures. L'ensemble des professionnels âgés de moins de 65 ans volontaires pour la vaccination en bénéficiera également.

« L'utilisation de ce nouveau vaccin doit permettre l'accélération de la vaccination en MAS et FAM dès cette semaine, sur l'ensemble du territoire. Il est primordial que ces personnes présentant une situation de handicap complexe ou une vulnérabilité, et l'ensemble du personnel qui les accompagne au quotidien, soient protégés en priorité. Je salue le travail des professionnels de ces établissements qui, dès le début du mois de janvier, ont informé les résidents et anticipé le recueil du consentement éclairé des personnes afin d'être prêts le moment venu », explique Sophie Cluzel.

Le calendrier et la distribution des doses dans l'établissement pivot de référence pour chaque établissement sont coordonnés par les ARS. Les conditions de conservation du vaccin, similaires à celles du vaccin contre la grippe, faciliteront l'organisation sanitaire et logistique de la campagne au sein de ces structures.