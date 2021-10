Covid-19 : une étude annonce une sortie de crise anticipée

Optimisme. Une nouvelle analyse publiée par Manel Baucells, professeur agrégé de management à la Darden School of Business, compare deux modèles prédictifs de l'évolution de la pandémie de Covid-19, dont l'un indique un dénouement plus rapide qu'on ne l'espère. Selon son modèle additif, les décès vont chuter en Espagne et en Italie au cours des 3 prochains jours, et dès la fin du mois en France, en Allemagne et aux Etats-Unis.

@ DR