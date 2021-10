Covid-19 : les salariés des Geiq répondent présents

Pendant la crise sanitaire actuelle, les salariés des Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Gieq). répondent présents et interviennent dans les secteurs de la propreté, l'aide à domicile, les EPHAD, le transport, l'agroalimentaire, l'agricole, la logistique ou encore la grande distribution, tout en appliquant les règles de sécurité sanitaire.

Ces salariés en alternance contribuent ainsi au maintien de l'activité économique du pays.

En effet, les entreprises des Gieq, regroupées en une entité à but non lucratif, recrutent des personnes éloignées de l'emploi et mettent en commun des moyens pour organiser leur qualification et leur parcours de réinsertion. « Pour chacun des salariés en parcours, la motivation est le moteur essentiel », témoigne une salariée de 52 ans, en reconversion avec le Geiq Aide à Domicile Centre-Val de Loire, grâce à un contrat de professionnalisation.

Adaptation face à la crise

Dans le contexte actuel, la vigilance est de mise, surtout dans un quotidien proche de personnes âgées. « On prenait déjà beaucoup de précaution avec l'hygiène, c'est que qu'on apprend grâce au Geiq et à la formation, pour avoir une approche professionnelle. (...) Mais là, on prend encore plus de précaution avec le coronavirus. », explique la salariée, qui remarque qu'elle a aujourd'hui la lourde tâche de rassurer et de répondre aux inquiétudes liées au virus, tant auprès des familles que des personnes accompagnées.

Tout en s'assurant de la sécurité de leurs salariés, les Geiq prouvent quotidiennement qu'il est possible de répondre aux besoins en main d'œuvre qualifiée des entreprises en recrutant différemment, en formant et en accompagnant des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. Ils permettent ainsi de véhiculer dans notre société un nouveau regard sur les salariés dits « en insertion ».