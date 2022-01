Covid-19 : le Sénat se prononce en faveur de la création d’une plateforme destinée aux malades chroniques

La chambre haute a examiné et adopté sans modification la proposition de loi, dont l’objectif est, via cette nouvelle plateforme, de renforcer l’accompagnement et la prise en charge des « covid longs ».

La proposition de loi vise, d’une part, à créer une plateforme de suivi sur laquelle pourraient se référencer les personnes souffrant de symptômes post-covid, sur la base du volontariat, et, d’autre part, à prendre en charge les personnes référencées sur la plateforme par leur médecin traitant ou par une unité de soins post-covid.