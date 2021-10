La 116e édition, initialement prévue du 4 au 6 juin 2020 est reporté du fait de l'épidémie de Covd-19 et aura lieu du jeudi 8 au samedi 10 octobre 2020 au Palais des Congrès de Paris – VIPARIS.

Le thème reste inchangé : Protéger (protéger ses enfants ; ses proches ; sa famille ; protéger les plus faibles et les plus vulnérables ; protéger ses biens, son logement et ses droits).

Le lieu, la durée, les conditions d'accès et le tarif restent également identiques.