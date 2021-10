Covid-19 : le commerce de gros alerte sur les risques du non-respect des délais de paiement

Le commerce de gros représente les 150 000 entreprises qui, au quotidien, approvisionnent les entreprises et artisans du bâtiment, l'industrie, les garages, les pharmacies, les professions médicales et paramédicales, les magasins alimentaires de proximité, les commerces de bouche, la restauration collective, notamment scolaire, universitaire et hospitalière, ou encore la restauration commerciale...

A 95 %, ce sont des PME, des entreprises qui irriguent leur tissu économique en lien étroit avec l'industrie et les producteurs français. Elles emploient également plus d'un million de salariés et sont, à travers le crédit interentreprises, la principale source de financement de leur aval. Un crédit que la Médiation des entreprises évaluait, en janvier dernier, à 237 milliards d'euros.

Pour beaucoup d'entre elles, et malgré leurs efforts pour assurer la continuité de leur activité, c'est 80 % de leur chiffre d'affaires qui a disparu depuis le début de la crise, parfois dès le 15 mars. Si elles sont parfaitement reconnaissantes envers l'Etat et les collectivités territoriales pour l'ensemble des mesures mises en place afin de soutenir leur trésorerie, ce soutien doit permettre un paiement des fournisseurs dans les délais impartis, sous peine de déstabiliser un peu plus encore l'économie et de fragiliser la reprise.

Appelant à la solidarité, la Confédération Française du Commerce de Gros et International (CGI) rappelle que c'est en respectant les délais de paiement que les entreprises pourront prétendre à l'ensemble des aides mises en place par l'Etat. Celles-ci peuvent se rapprocher de leur banque afin de mettre en place des solutions de financements pour honorer leurs engagements et faire remonter à leurs représentants les dégradations des assureurs-crédit qui apparaîtraient inadaptées en cette période de crise.

La CGI rappelle enfin que les entreprises peuvent s'appuyer sur les experts-comptables et les commissaires aux comptes, dont c'est la mission, afin de trouver des solutions pour respecter les règles en matière de paiement.

La CGI appelle donc l'ensemble des acteurs économiques à honorer les factures arrivées à échéance, comme les y incitent les pouvoirs publics et comme les y invite la Banque de France. Le mot d'ordre est « chacun doit honorer ses engagements. ».

Abordant le cas des grossistes BtoB, Philippe Barbier, président de la CGI, précise qu'« un glissement du paiement de leurs factures, non seulement les mettrait en grand danger immédiat, mais risquerait surtout de les transformer paradoxalement en goulot d'étranglement au moment de la reprise, en les privant des moyens de reprendre leur approvisionnement dans de bonnes conditions. ».