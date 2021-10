COVID-19 : la Seine-Saint-Denis lutte contre la précarité alimentaire

Face au risque de précarité alimentaire qu'induit le confinement et la fermeture temporaire de nombreux points de distribution de l'aide alimentaire, le département de Seine-Saint-Denis mobilise ses équipes afin 1 600 repas soient cuisinés et distribués aux personnes les plus modestes, avec l'aide d'associations caritatives. La production de repas pourra monter en charge en fonction des besoins.

Participant ainsi à l'effort collectif, le département a décidé, grâce à la mobilisation de dix de ses agents, de relancer l'une de ses sept cuisines centrales, habituellement dédiée aux repas des collèges publics. Cette cuisine, située à Clichy-sous-Bois, permettra la production quotidienne de repas, froids ou chauds, et conditionnés soit en barquettes collectives soit en barquettes individuelles, selon les besoins formulés.

A terme, jusqu'à 2 000 repas, ou plus selon les besoins, pourront être acheminés aux partenaires de l'aide alimentaire sur l'ensemble du département par le biais de camions réfrigérés, et conformément aux conventions déjà signées avec le département dans le cadre de sa politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis le 1er avril, la distribution concerne des antennes de la Croix Rouge et du Secours Populaire, ainsi qu'Amélior, l'Amical du Nid, Banlieue Santé et Hôtel Social 93.