Covid-19 : La France doit rester sous cloche pour Pâques

“Il ne faut surtout pas crier victoire trop tôt", met en garde samedi sur Europe 1 Bruno Riou, directeur médical de crise de l'AP-HP, en dépit d'une légère baisse depuis deux jours du nombre de patients admis en réanimation.

Dans l'attente du discours de demain soir du président Macron, qui devrait préciser la durée de la nouvelle prolongation du confinement entamé le 17 mars, quelque 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour contrôler et éviter les départs en vacances, avec la météo quasi-estivale actuellement en France.

"Nous constatons depuis quelques jours les premiers impacts du confinement, un ralentissement très léger de l'épidémie", selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Un "pâle rayon de soleil", selon lui: le nombre de personnes en réanimation a diminué légèrement vendredi pour le deuxième jour consécutif : 7 004 personnes nécessitent actuellement des soins lourds, soit 62 de moins en 24 heures. Le bilan dépasse désormais les 13.000 morts en France, avec 554 décès de plus en 24 heures et 4.599 notamment dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements.

Dérogation pour l'adoption d'animaux



A Nice, neuf quartiers parmi les plus pauvres sont soumis à un couvre-feu dès 20h au lieu de 23h. A Paris, en Alsace ou encore à Saint-Etienne, la pratique sportive individuelle est plus strictement encadrée, alors que les sorties à plusieurs sont interdites en Ardèche. Dans les Bouches-du-Rhône où les vacances débutent, la vigilance est de mise sur le littoral, dans les massifs et sur l'autoroute. Rare effet positif de l'épidémie mais bilan en "trompe l'oeil", le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a plongé de 39,6% en mars par rapport au même mois l'année dernière, avec 154 personnes décédées, a annoncé samedi la sécurité routière.

"Cette diminution est inférieure à celle du trafic", il s'agit donc d'un "chiffre supérieur à ce qu'on attendait", explique l'adjoint au délégué à la sécurité routière, David Julliard. En serrant la vis sur plusieurs fronts, le ministère de l'Intérieur a en revanche annoncé samedi qu'"une tolérance" serait accordée dans les déplacements pour les personnes souhaitant adopter un animal en refuge, comme l'avait demandé la SPA. Entamé le 17 mars, prolongé une fois, le confinement continuera après mardi prochain, a déjà prévenu l'Elysée. Jusqu'à quand ? Le chef de l'État devrait aborder la question dans son allocution lundi soir.

Outre la question du confinement, le président Macron est attendu sur la nécessité ou non du port généralisé du masque. Pour la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, la question se pose uniquement "dans le cadre de la stratégie de déconfinement". Avant cette prise de parole, le président consulte et il avait notamment rendu une visite surprise jeudi au controversé professeur marseillais Didier Raoult, héraut du traitement à l'hydroxychloroquine contre le Covid-19.

Le spécialiste des maladies infectieuses lui a présenté la dernière étude de ses services qui confirme, selon lui, l'efficacité du dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme. Mais ces conclusions ne font pas l'unanimité chez les spécialistes : des épidémiologistes critiquent toujours l'absence d'un groupe témoin recevant un placebo et un biais, des participants à l'étude ayant des formes moins graves de la maladie.

Un débat récurrent que doivent trancher dans les semaines à venir des essais cliniques en cours sur ce traitement – et d'autres possibles – contre le Covid-19, maladie contre laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin ni remède. Par ailleurs, la Haute autorité de santé a donné son feu vert pour étendre à neuf semaines, contre sept actuellement, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse à domicile, pour assurer aux femmes une continuité de leur droit pendant l'épidémie.