Covid-19 : la crise sanitaire a eu très peu d'impact sur les relations entre salariés et employeurs

Alors que la crise sanitaire a fortement modifié les manières de travailler avec notamment la démocratisation du télétravail, il apparaît au vu des résultats d'un sondage mené par OpinionWay que ces changements n'ont pas eu d'impacts significatifs sur les relations entre employeurs et salariés. L'étude a été menée sur un échantillon représentatif de 1 018 salariés et fonctionnaires âgés de 18 ans et plus. Selon cette étude, 60 % des actifs estiment que le lien avec leur employeur reste inchangé et 15 % des sondés vont plus loin, affirmant que ces liens ont évolué et se sont surtout renforcés dans cette situation où la solidarité était de mise. Néanmoins, 25 % ont déploré un affaiblissement de ces relations. Dans 75 % des cas, les relations n'ont donc pas été dégradées durant cette période.

On note cependant une variation de la perception selon la catégorie d'âge et le secteur d'activités des sondés. Chez les plus jeunes sondés, âgés de 18 à 29 ans, ils sont 29 % à estimer que les relations avec leur hiérarchie se sont affaiblies avec la crise sanitaire en raison de leur manque d'ancienneté. Cependant, 82 % déclarent entretenir de bons rapports avec leurs collègues et 73 % avec leurs supérieurs.



Les deux secteurs d'activité qui ont subi la plus grande dégradation des relations sont le commerce et le transport : les relations entre patrons et employés se sont dégradées pour 33 % des sondés et seulement 15 % constatent un renforcement des liens.

Les entreprises sont restées fidèles à leurs valeurs

Dans la très grande majorité, les employés considèrent que leur entreprise n'a pas trahi ses valeurs durant la crise sanitaire. Plus de 80 % des sondés déclarent que leur entreprise a toujours respecté ses collaborateurs et ses fournisseurs durant la crise. De manière plus générale, les relations restent globalement conformes à l'avant crise, un point positif fort pour les salariés. Par ailleurs, cette période a offert dans certains cas des opportunités aux employés : 50 % des actifs estiment avoir développé de nouvelles compétences professionnelles depuis le début de la crise sanitaire. La crise sanitaire, qui a eu des impacts sans précédent sur l'économie, n'en a eu que très peu d'après cette enquête sur les relations entre les actifs et leur entreprise, malgré un télétravail imposé dans de nombreux secteurs et parfois mal vécu. Toutefois, les modifications liées à la crise sanitaire ont demandé des efforts importants aux employés, les plus jeunes considérant à 42 % que leur entreprise n'a pas été assez reconnaissante des efforts fournis pour revoir la manière de travailler.