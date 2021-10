Covid-19 : l'usine PSA Poissy va fabriquer des respirateurs

Une centaine de salariés de l'usine PSA de Poissy vont démarrer dans les tout prochains jours

la fabrication des composants nécessaires pour 8000 respirateurs qui seront montés par Air Liquide sur son site d'Antony.

La confirmation de ce projet solidaire annoncée le 31 mars lors d'un Comité Social et Économique extraordinaire est une bonne nouvelle pour FO, syndicat majoritaire du site, qui sera attentif et vigilant tout au long de sa mise en œuvre opérationnelle.

Tous les salariés se sont portés volontaires, avant même la confirmation du lancement de ce programme exceptionnel et solidaire. C'est une grande fierté pour l'usine PSA de Poissy et tous ses collaborateurs. Outre l'engagement de PSA et Air Liquide, Schneider Electric et Valeo sont également impliqué dans cette production sanitaire d'urgence.