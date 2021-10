Covid-19 : l'UE met en avant ses politiques

Comme elle l'avait fait l'an dernier, l'Union européenne propose aux citoyens internautes de découvrir le panel de mesures qu'elle a mis en place en 2021 pour lutter contre la pandémie de coronavirus et ses conséquences à travers « une ligne du temps » facilement accessible sur son site.

On peut ainsi s'informer dans le détail sur toutes les actions prises par l'UE cette année, comme pour le déploiement des vaccins et des traitements, la stimulation de l'économie et de l'emploi, soutenir les citoyens, les voyages, les transports, ou encore aider ses partenaires mondiaux à lutter contre la pandémie.

Les toutes dernières mesures politiques mises en œuvre, notamment le certificat numérique Covid, ce fameux Pass sanitaire européen, ou encore l'extension du mandat de l'Agence européenne des médicaments et le renforcement de son rôle adopté par le Parlement le 8 juillet dernier, n'auront plus de secrets pour vous !