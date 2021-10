Covid-19 : France Active se mobilise auprès des entrepreneurs

France Active soutient 40 000 entrepreneurs dans le contexte difficile de la crise sanitaire et s'engage à répondre à leurs difficultés économiques.

L'association a ainsi décidé d'aménager les conditions de remboursement des prêts consentis aux entrepreneurs grâce au financement de 40 associations territoriales et avec le soutien de partenaires tels que l'Etat, BpiFrance, Banque des Territoires, Régions de France et l'ensemble des réseaux bancaires.

Par ailleurs, France Active anticipe la reprise d'activité des entreprises en leur proposant un accompagnement adapté et des financements pour résister à la perte d'activité qu'elles pourraient rencontrer.

Aménagement des financements en cours

L'association propose à chaque entrepreneur qu'elle soutient une solution adaptée, s'agissant des encours de financement et des garanties d'emprunt bancaire.

Pour les encours de financement, France Active prévoit un prêt à taux 0, avec un gel systématique de tous les prélèvements des échéances sur une période de 6 mois. Ces derniers reprendront en septembre 2020.

Par ailleurs, elle propose des financements aux associations et des prêts participatifs dont le report en fin de prêts des échéances de remboursement des mois de mars, avril, mai (à la demande de l'entreprise).

S'agissant des garanties d'emprunt bancaire, l'association maintient l'engagement en garantie dans le cadre d'un rééchelonnement du prêt ou d'un report total ou partiel des échéances de remboursement. Le réaménagement du prêt garanti doit être compris entre 1 mois et 6 mois maximum.

Elle renforce, en cas de rééchelonnement d'un prêt, la capacité d'accompagnement en proposant d'allonger de 6 mois la durée maximum de la garantie pendant cette période crise. Ainsi, en cas de besoin, la durée maximum de la garantie passe de 84 mois à 90 mois.

Accompagnement dédié aux entreprises solidaires

S'agissant des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), France Active leur prépare une offre dédiée grâce au soutien de l'ensemble de ses partenaires ainsi que des actionnaires de ses sociétés.

Cette nouvelle offre repose sur deux leviers que sont un accompagnement en conseil et une connexion pour permettre à chaque entreprise et association de l'ESS de mieux passer ce cap et de redémarrer dans de bonnes conditions ainsi qu'un nouveau type de financement sous forme de prêts gratuits, dont le montant moyen variera de 50 000 à 70 000 euros sur 12 mois, renouvelable.

« France Active fait face avec les entrepreneurs engagés aux défis économiques que pose la crise du Covid19. Nous mobilisons nos partenaires et les actionnaires de nos sociétés de garantie et d'investissement. L'urgence, c'est la solidarité. Elle nous concerne tous. », s'exprime Pierre-René Lemas, Président de France Active.