Covid-19 et soutien aux commerces : libérons le travail dominical

En dépit des mesures de soutien nationales et locales, les commerçants sont aujourd'hui en grande difficulté. A très court terme, la question de la survie de ces établissements, notamment des indépendants, est posée.



Pierre-Yves Bournazel propose une mesure de relance de l'activité et demande à la Maire de Paris de donner aux commerçants la liberté d'ouvrir le dimanche, pour ceux qui le souhaitent, pendant les prochaines semaines. C'est un levier majeur afin de leur redonner de l'air.



Pour cela, la Maire de Paris doit demander au Gouvernement le classement de la capitale en zone touristique unique.



Cette mesure a un triple avantage:



-C'est une solution pour les commerçants afin de dégager plus rapidement de la trésorerie et de sécuriser ainsi l'emploi de leurs salariés.

-C'est une solution afin d'éviter la surfréquentation des enseignes le samedi et de lisser les flux sur deux jours afin de mieux faire respecter les gestes-barrière.

-C'est enfin une solution pour l'emploi et le pouvoir d'achat des salariés de ces commerces qui pourront bénéficier d'un revenu plus élevé afin de compenser la perte de rémunération de ces dernières semaines.



A l'heure où les multinationales du commerce en ligne sont les grandes gagnantes du confinement, Paris se doit de mobiliser tous les leviers possibles pour soutenir un tissu commercial qui fait partie de son identité.