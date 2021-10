Covid-19 : Comment maintenir sa culture d'entreprise à distance ?

La culture d'entreprise est essentielle dans le développement d'une société. Pour une start-up, elle est vitale, c'est ce qui peut faire toute la différence et Reezocar l'a bien compris pendant cette crise sanitaire.

Start-up spécialisée dans l'achat de véhicules neufs et d'occasion en France et en Europe, Reezocar n'en oublie pas moins de développer ses valeurs au quotidien et de valoriser ses collaborateurs même en période de confinement, et ce n'est pas sans difficulté.

Des échanges quotidiens

Une vraie cohésion entre les équipes anime les collaborateurs chez Reezocar et l'équipe Communication l'entretient quotidiennement. Une newsletter interne est envoyée tous les matins permettant de connaître l'évolution de l'activité mais également de participer à des jeux, réaliser des challenges ou encore de découvrir de nouvelles applications.

« Aujourd'hui plus que jamais, Il faut créer du lien dans les équipes et montrer que l'entreprise prend soin de chacun des collaborateurs », explique Laurent Potel, CEO et co-fondateur de Reezocar.

L'équipe RH continue également de recruter. Plusieurs salariés ont en effet rejoint l'aventure Reezocar il y a quelques jours, 100 % en télétravail. Aucun des recrutements prévus n'ont été annulé ou reporté. La start-up continue également de rechercher ses prochains talents.

« Ce que nous essayons de faire chez Reezocar est simple : recruter des talents, parfois meilleurs que nous, leur donner de l'autonomie, de la confiance et leur faire partager notre vision et notre ambition », explique Jérémie Bonte, Head of people.

Partage et transparence des infos

La start-up continue d'accorder beaucoup d'importance au partage et à la transparence des informations en organisant plusieurs moments de partage toutes les semaines. Kick-off, Open Q/A (questions/answers), Daily entre les équipes, Reezoapéro sont les thèmes proposés en visioconférence sur des plateformes permettant de communiquer facilement lorsqu'il y a parfois une centaine de participants.

« Ce sont des moments de partage essentiels pour tisser du lien et rapprocher les différents pôles pendant cette période », confie Marine Boyer, Head of Business & Marketing.

« Nous étions déjà conscients de l'impact que pouvaient avoir les valeurs de l'entreprise sur sa réussite, mais les échanges que j'ai pu avoir avec les collaborateurs suite à cette crise sanitaire ont mis une lumière plus forte sur ces éléments. En raison de leur attachement à l'entreprise, de leur conviction qu'ils étaient au bon endroit, qu'ils nous faisaient confiance, nos collaborateurs restent motivés et engagés », ajoute Tristan Pillon, Chief operating officer.