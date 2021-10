Covid-19 : audience du référé liberté sur les droits des malades

Jeudi 2 avril, les associations Coronavictimes et Comité anti-amiante Jussieu ont déposé un référé liberté devant le Conseil d'État pour que celui-ci ordonne au Premier ministre et au ministre de la Santé un certain nombre de mesures concernant la garantie des droits des malades atteints du Covid-19.

De fait, cette requête vise nommément dès son introduction, en première page, « l'insuffisance des mesures prises pour assurer l'égal accès aux soins hospitaliers, à la réanimation et aux soins palliatifs, ainsi que le droit à la connaissance des causes du décès », et dénonce différentes ruptures d'égalité et le caractère « lacunaire » des mesures adoptées par le Gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Ce référé-liberté contient cinq points distincts : l'accès aux soins hospitaliers ; l'accès à la réanimation ; l'accès aux soins palliatifs ; l'identification des causes du décès et la transparence sur les données de mortalité.

Les requérants se réjouissent du fait que la presse ait largement fait écho de leur requête, qui a, depuis, « déjà contribué à ce qu'une mesure absolument nécessaire soit prise par le ministre de la Santé : le test systématique des résidents et soignants dans les EHPAD ». Ils espèrent ainsi obtenir satisfaction sur les autres points suscités. Nous en saurons plus dès vendredi après-midi.